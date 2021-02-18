Украина ужесточила наказание за детское порно: все подробности

Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым устанавливается криминальная ответственность за совершение сексуального насилия над детьми, в частности, за совращение детей в Интернете и хранение порно с детьми.

Соответствующий законопроект поддержали 322 народных депутата.

В частности, законопроект №3055 предусматривает изменения в законодательство по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия.

О том, что меняется с принятием законопроекта рассказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Так, вводится криминальная ответственность за:

Умышленное получение доступа к порнографическим материалам с участием детей с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий (если доказано, что лицо осознавало, что таким образом оно получит доступ к таким материалам (например, доказано, что человек получил такой доступ повторно либо путем внесения платы и т.п.);

Умышленное приобретение, хранение, изготовление, ввоз в Украину, перевозку или другое перемещение порнографических материалов с участием детей (независимо от цели сбыта или распространения);

Принуждение малолетнего лица к участию в создании порнографических материалов (как особо квалифицирующий состав преступления, выделяется рядом с такими действиями несовершеннолетних).

Домогательства ребенка в Интернете с целью совершения в отношении нее каких-либо действий сексуального характера, в том числе, вовлечения в изготовление порнографии с участием детей (кибергруминг) (ст. 156-1 УК, ст. 23 Конвенции).

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 26 января, Верховная Рада Украины голосами 255 нардепов приняла законопроект о всеукраинском референдуме.