В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты

Во вторник, 26 января, Верховная Рада Украины голосами 255 нардепов приняла законопроект о всеукраинском референдуме.

Председатель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская пояснила его суть на своей странице в Facebook.

Во-первых, она отметила то, что в законопроекте есть ограничение на временной период между референдумами, а именно три года после оглашения результатов предыдущего.

"Государство Украина не способно ежемесячно проводить референдумы обо всем на свете, потому что мы не имеем 2 миллиардов на это помноженные на аппетиты политиков", - написала Айвазовская.

Во-вторых, она отмечает то, что референдум не подменяет собой парламент, так как в нем нет нормы о принятии законов на основании результатов.

"Этот закон является трехэтапной верификацией любых территориальных вопросов, когда президент или парламент будет подписывать соглашения, но граждане скажут - нет", - написала она.

Помимо того, отмечает Айвазовская, закон не позволяет выносить на референдум вопросы, противоречащие Конституции или правам человека.

Референдум также не будет проводиться в формате электронного голосования, поскольку для этого необходимо принятие соответствующего закона.

"Но это едва ли не 10-летняя перспектива, которая не может быть ускорена в силу недоверия к форме, сплошных угроз и низкой способности государства к защите таких данных и процессов от внешнего вмешательства", - подытожила она.

Также она отметила, что ОПОРА обнародует свою оценку закона 27 января.

Как сообщалось ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы пригрозил нардепам политической силы исключением из фракции, если те не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского о всенародном референдуме. По итогу голосования таких "смельчаков" оказалось лишь двое.