Скачать
Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины
Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины

В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты

В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
19:19 Сегодня Телеграф Ольга Айвазовская (фото - facebook.com)

Во вторник, 26 января, Верховная Рада Украины голосами 255 нардепов приняла законопроект о всеукраинском референдуме.

Председатель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская пояснила его суть на своей странице в Facebook. 

Во-первых, она отметила то, что в законопроекте есть ограничение на временной период между референдумами, а именно три года после оглашения результатов предыдущего.

"Государство Украина не способно ежемесячно проводить референдумы обо всем на свете, потому что мы не имеем 2 миллиардов на это помноженные на аппетиты политиков", - написала Айвазовская. 

Во-вторых, она отмечает то, что референдум не подменяет собой парламент, так как в нем нет нормы о принятии законов на основании результатов.  

"Этот закон является трехэтапной верификацией любых территориальных вопросов, когда президент или парламент будет подписывать соглашения, но граждане скажут - нет", - написала она. 

Помимо того, отмечает Айвазовская, закон не позволяет выносить на референдум вопросы, противоречащие Конституции или правам человека. 

Референдум также не будет проводиться в формате электронного голосования, поскольку для этого необходимо принятие соответствующего закона.

"Но это едва ли не 10-летняя перспектива, которая не может быть ускорена в силу недоверия к форме, сплошных угроз и низкой способности государства к защите таких данных и процессов от внешнего вмешательства", - подытожила она. 

Также она отметила, что ОПОРА обнародует свою оценку закона 27 января. 

Как сообщалось ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы пригрозил нардепам политической силы исключением из фракции, если те не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского о всенародном референдуме. По итогу голосования таких "смельчаков" оказалось лишь двое

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 229

Все по теме:

Верховная Рада, Референдум, Законы, Ольга Айвазовская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали
02 Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
03 "Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
04 Работает ли языковой закон? Киевлянин привел показательный пример
05 Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия
Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия
В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства
В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства
Вакцинный национализм: у ЕС назревают большие проблемы с Pfizer и AstraZeneca
Вакцинный национализм: у ЕС назревают большие проблемы с Pfizer и AstraZeneca
Грозит всего пять лет: полиция взялась за дело об издевательстве над детьми в Харькове
Грозит всего пять лет: полиция взялась за дело об издевательстве над детьми в Харькове
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь