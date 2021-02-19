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Волны до двух метров в высоту: синоптики предупредили об опасности на Азовском море

Волны до двух метров в высоту: синоптики предупредили об опасности на Азовском море
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф

В пятницу, 19 февраля, в акватории Азовского моря ожидается ухудшение погодных условий, волны могут достигать до двух метров в высоту.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью и утром ожидаются сильные порывы ветра 25-28 метров в секунду и метели. Высота волн в открытой части моря ожидаются на уровне 1,2-2 метров. Также предупреждают о быстром обледенении суден.

В связи с этим синоптики объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

В то же время, по данным ГП "Администрация морских портов Украины", все морские порты по состоянию на 8:00 работают без ограничений операционной деятельности. Согласно оперативной сводке АМПУ, гирло "Быстрое", Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

Как уточняет Гидрометцентр, на больше части Украины сейчас туман, иногда с прояснениями, на востоке - солнечно.

погода в Украине

Напомним, как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, весна в этом году будет поздней, настоящее тепло придет лишь в мае.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Азовское море, Погода, Шторм, Укргидрометцентр, Волны.
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