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Потеплеет, но будет снегопад: синоптик озвучила прогноз погоды на 20 февраля в Украине

Потеплеет, но будет снегопад: синоптик озвучила прогноз погоды на 20 февраля в Украине
00:14 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В ночь на 20 февраля в Украине ожидается отсутствие осадков и довольно низкие температуры, до +1 +5 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, на остальной территории днем 0 -5 градусов мороза, в северо-восточном и северо-восточном районах до -8 градусов. 

В ночь на 20 февраля будет с умеренным морозом, а днем будет около нуля.

Снег пройдет в субботу вечером на Западе Украины и юго-западе, остальная территория будет без существенных осадков, там будет доминировать антициклон.

Днем в субботу и воскресенье в Украине будет без существенных осадков.

Прикоснутся ли какие-либо частные снежные скопления к северным и восточным районам, но это не важно.

В Киеве 20-21 февраля серьезные осадки маловероятны.

В ночь на 20 февраля будет мороз до -13 -15 градусов, но 20 февраля после обеда столбики термометров поднимутся до 0 -2 градусов мороза.

Стоит напомнить, что ранее синоптики Укргидрометцентра озвучили прогноз погоды в Украине до 21 февраля.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Снег.
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