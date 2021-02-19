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Грузия откроет границу для украинцев: подробности

Грузия откроет границу для украинцев: подробности
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Правительство Грузии готовится смягчить карантинные правила въезда, чтобы впускать украинских туристов. 

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды". 

"Грузинское правительство планирует ввести отдельные правила, которые позволят въезд также нашим гражданам. Есть даже надежда, что это произойдет уже в марте", - говорится в статье.

Согласно предоставленным данным, в Грузии рассматривают возможности открытия границ и для украинцев при условии предоставления негативного ПЦР-теста на коронавирус. 

Стоит отметить, что, уже сейчас аэропорт Тбилиси открыли для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС, а также для всех иностранцев, вакцинированных от COVID-19.

"Ситуация, при которой Грузия будет пускать россиян, но не пускать украинцев, будет выглядеть неправильно", - заявил "ЕвроПравде" источник, близкий к правительственным кругам. 

Так, если в Грузии не будет резкого скачка заболеваемости, грузинское правительство планирует рассмотреть вопрос допуска украинцев в марте.

Грузия сохраняла границы закрытыми весь прошлый год, пытаясь уберечься от пандемии. Для страны, где доля доходов от туризма только по официальным данным достигает почти 20% ВВП, эта ошибка была болезненной, и повторять ее там не планируют, говорится в материале "ЕП".

Напомним, что ранее власти Чехии вновь объявили чрезвычайное положение с 14 февраля на следующие две недели для борьбы с пандемией коронавируса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Грузия, Туризм.
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