Франция, Израиль, Грузия и еще 17 стран: Минздрав обновил список "красной" зоны карантина

Covid-19 снова завоевывает новые территории на планете. В Минздраве на 20 позиций расширили список стран в список "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.

Всего список стран "красной" зоны насчитывает 71 государство. Однако 20 стран переместились из одного перечня в другой.

В "зеленую" зону перешли Демократическая республика Конго, Гвинея, Лесото, Есватини, Казахстан, Азербайджан, Греция, Исландия, Бангладеш, Мадагаскар Киргизия, Германия, , Китай, Эквадор, Камбоджа, Куба, Тунис, Гана, Габон, Коморские острова, Эфиопия, Ямайка и Белиз.

В свою очередь в "красную" зону перешли Беларусь, Болгария, Грузия, Кипр, Австрия, Венгрия, Израиль, Эстония, Латвия, Франция, Ирландия, Иордания, Колумбия, Чили, Барбадос, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Боливия, Ботсвана и Малайзия.

Напомним, с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине усилились разговоры о создании "красных" зон в отдельных областях страны. Пока речь идет о пяти регионах.