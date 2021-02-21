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Какой праздник 21 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 21 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

21 февраля Православная церковь чтит память одного из двенадцати малых пророков – Захария.

Согласно поверью, святой появился на свет в вавилонском плену и сумел его пережить. После сделал многое для нравственного возрождения своего народа.

Прозвище Серповидец он получил его после того, как в одном из пророческих откровений увидел летающий по воздуху свиток, который по форме напоминал огромный серп.

Верили, что в этот день святой Захарий спускается на землю и проверяет, готовы ли крестьяне к будущим сельскохозяйственным работам. Поэтому 21 февраля люди готовили инструменты к предстоящему посевному сезону. Особое внимание уделяли серпам. Их готовили к работе, кропили крещенской или святой водой.

В народе этот день считали несчастливым. Рыбаки подмечали, что рыба с этого дня перестает клевать.

Что нельзя делать 21 февраля

  • Запрещено брать в руки палки или длинные ветки. 

  • Нельзя плеваться в этот день.

  • Не стоит надевать серое или зелёное 21 февраля, иначе весь год придётся провести в одиночестве.  

  • Лучше не назначать на этот день операции на зубах - они не будут успешными. Да и вообще 21 февраля плохо подходит для хирургических вмешательств.

  • Не рекомендуется поднимать с земли найденную вещь, особенно деньги.

  • Нельзя никому завидовать.

Народные приметы 21 февраля: 

  • Гром в этот день предвещает ветреную погоду весной и летом.

  • Мороз в этот день – к скорому наступлению весны и потеплению.

  • Чем холоднее последняя неделя февраля, тем март теплее будет.

  • Если на деревьях иней, то удастся много мёда собрать.

  • Если гуси оживились, купаются в снегу, то скоро потеплеет.

  • Собака в снегу валяется – жди тепла.

  • Если животные себя беспокойно ведут, то будет снегопад или буран.

  • Дуги или круги вокруг луны – к ранней весне.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что синоптики обещают потепление с 21 февраля.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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