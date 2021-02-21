Какой праздник 21 февраля: народные приметы и запреты

21 февраля Православная церковь чтит память одного из двенадцати малых пророков – Захария.

Согласно поверью, святой появился на свет в вавилонском плену и сумел его пережить. После сделал многое для нравственного возрождения своего народа.

Прозвище Серповидец он получил его после того, как в одном из пророческих откровений увидел летающий по воздуху свиток, который по форме напоминал огромный серп.

Верили, что в этот день святой Захарий спускается на землю и проверяет, готовы ли крестьяне к будущим сельскохозяйственным работам. Поэтому 21 февраля люди готовили инструменты к предстоящему посевному сезону. Особое внимание уделяли серпам. Их готовили к работе, кропили крещенской или святой водой.

В народе этот день считали несчастливым. Рыбаки подмечали, что рыба с этого дня перестает клевать.

Что нельзя делать 21 февраля

Запрещено брать в руки палки или длинные ветки.

Нельзя плеваться в этот день.

Не стоит надевать серое или зелёное 21 февраля, иначе весь год придётся провести в одиночестве.

Лучше не назначать на этот день операции на зубах - они не будут успешными. Да и вообще 21 февраля плохо подходит для хирургических вмешательств.

Не рекомендуется поднимать с земли найденную вещь, особенно деньги.

Нельзя никому завидовать.

Народные приметы 21 февраля:

Гром в этот день предвещает ветреную погоду весной и летом.

Мороз в этот день – к скорому наступлению весны и потеплению.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем март теплее будет.

Если на деревьях иней, то удастся много мёда собрать.

Если гуси оживились, купаются в снегу, то скоро потеплеет.

Собака в снегу валяется – жди тепла.

Если животные себя беспокойно ведут, то будет снегопад или буран.

Дуги или круги вокруг луны – к ранней весне.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что синоптики обещают потепление с 21 февраля.