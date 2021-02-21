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Что с ценами? Прилавок супермаркета озадачил нардепа (фото)

Что с ценами? Прилавок супермаркета озадачил нардепа (фото)
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф

Помидоры, выращенные в Украине в разы дороже овощей, привезенных из Турции. В интернете появились фото с прилавка в Мегамаркете.

Фото с ценами обоих томатов опубликовал на своей странице в Facebook  народный депутат Сергей Рудык. На кадрах видно ценник "Помидоров розовых. Умань"  – 179,90 гривен за килограмм и "Помидоров розовых. Турция" – 58,90 гривен соответственно

"Общество. Полчаса ломаю голову, как подписать эти 2 фото с Мегамаркета, и все никак. Может, есть желающий подсобить?".

В комментариях люди предположили, что качество украинской продукции может быть значительно выше импортной: "Если отбросить саму заоблачную стоимость, а обратить внимание лишь на разницу в стоимости, то все верно, это свой продукт. К примеру, в Финляндии свои овощи фрукты, процентов на 30, дороже испанских, итальянских и т.д. и все финны, ну или большинство, пытаются покупать собственное свои, это поддержка своего государства, и не потому что это северная страна, они выращивают многое". Другие предположили, что Турция просто дотирует своих производителей на экспорт.

рост цен

рост цен1

Стоит отметить, что подобная ситуация с ценами на рынке ранних овощей сохраняется уже много лет. По мнению экспертов, турки пытаются снизить цены за счет экономии на производственном процессе, чтобы конкурировать с предложениями импортеров, однако за счет этого страдает качество, что и приводит к низкому спросу на такие овощи, сообщает agroday.

Напомним, в Украине за 2020 год подорожали сахар, яйца и масло - на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Цены, Овощи, Сергей Рудык.
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