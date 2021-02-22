Украина получит 15 млн доз вакцины NovaVax: когда ожидаются поставки лекарства

В Украину наконец доставят вакцину от коронавируса COVID-19. Вот только вакцинация планируется на начало июля 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - написал он в своем Фейсбуке.

Так, согласно предоставленной информации, общий объем вакцин NovaVax, который ожидается в Украине, составляет 15 миллионов.

При этом министр напомнил, что поставки вакцины NovaVax запланированы на начало июля 2021 года.

Стоит напомнить, что 17 февраля в депутатской фракции "Слуга народа" собирались поднять вопрос об отставке министра Степанова, если процесс вакцинации от COVID-19 не будет начат и организован надлежащим образом.