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Понедельник, 22.02.2021
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Украина получит 15 млн доз вакцины NovaVax: когда ожидаются поставки лекарства

Украина получит 15 млн доз вакцины NovaVax: когда ожидаются поставки лекарства
10:10 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Украину наконец доставят вакцину от коронавируса COVID-19. Вот только вакцинация планируется на начало июля 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - написал он в своем Фейсбуке.

Виктор Ляшко заявил, что бесплатную прививку от коронавируса сделают всем желающим украинцам 

Так, согласно предоставленной информации, общий объем вакцин NovaVax, который ожидается в Украине, составляет 15 миллионов.

При этом министр напомнил, что поставки вакцины NovaVax запланированы на начало июля 2021 года.

Стоит напомнить, что 17 февраля в депутатской фракции "Слуга народа" собирались поднять вопрос об отставке министра Степанова, если процесс вакцинации от COVID-19 не будет начат и организован надлежащим образом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, Максим Степанов, Covid-19, Novavax.
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