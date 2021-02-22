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Понедельник, 22.02.2021
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Беленюк обнаружил у себя "талант" обнаруживать переболевших COVID-19 людей и повеселил сеть

Беленюк обнаружил у себя "талант" обнаруживать переболевших COVID-19 людей и повеселил сеть
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Украинский борец и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк обнаружил у себя способность определять людей, переболевших COVID-19.

Об этом он написал в Фейсбук. 

"Вначале, у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг - партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах", - написал он,

Беленюк отметил, что он ему напоминает запах чеснока. 

"Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", - написал он. 

Впрочем, не все в комментариях разделили восторг от идеи нюхать чужие подмышки. 

Как сообщалось ранее, поставки вакцин в Украину в рамках программы COVAX в феврале не начнутся.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Коронавирус, Жан Беленюк, Слуга народа, Covid-19.
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