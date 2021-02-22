Украина по программе COVAX в феврале вакцин не получит: у Зеленского назвали причину

Поставка вакцин в Украину в рамках программы COVAX в феврале не начнутся.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме "Україна 30. Інфраструктура" в Киеве, сообщает УНИАН.

"По программе COVAX мы получим Pfizer. Это должно было случиться в конце февраля. К сожалению, программа сделала смену дат и теперь мы ожидаем (начала поставок, -ред.) в начале марта", - заявил он.

Механизм Gavi COVAX создан для обеспечения вакцинами от коронавируса стран со средним и низким уровнем дохода, а также для тех, которые не могут позволить себе за них заплатить. Таким образом механизм позволяет всем странам мира получить равные возможности в обеспечении населения защитой от COVID-19.

Первая поставка в Украину по этой программе должна была произойти в конце февраля, нею в нашу страну должны были привезти 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и еще 2,215 млн доз средства AstraZeneca.

По заявлениям министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация в Украине должна была стартовать 15 февраля, однако это до сих пор не произошло.

В Украины на сегодняшний день нет вакцин от коронавируса, однако, по заверению Степанова, первая партия из 500 тысяч индийской CoviShield находится уже в пути.