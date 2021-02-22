Молодой украинец на Kawasaki разбился в аварии в Италии (фото)

В Италии в аварии погиб 27-летний украинец, Антон Тымчишин. ДТП случилось в обеденный перерыв, в среду, 17 февраля.

Об этом сообщает "Torinotoday", публикуя фото с места аварии и самого погибшего.

Мотоцикл украинца - Kawasaki 650 столкнулся с служебным автомобилем компании Acea, которая занимается комплексным циклом сбора отходов в этом районе.

Водитель автомобиля, 57-летний итальянец, был доставлен на машине скорой помощи в больницу Пинероло. Он получил легкие травмы.

По словам очевидцев аварии, мотоцикл ехал в направлении Пинаски, а машина, двигавшаяся в противоположном направлении, должна была повернуть налево в сторону улицы Виа делла Брайда. Удар был настолько сильным, что мотоцикл разлетелся на части сильным, даже машина полуразрушена.

Как передает "La repubblica", у автомобиля снесло всю переднюю часть.

Как сообщал "Телеграф", ранее туристический автобус, в котором ехали украинцы, попал в ДТП на трассе "Шарм эль-Шейх – Каир". В аварии пострадали трое граждан Украины.