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Молодой украинец на Kawasaki разбился в аварии в Италии (фото)

Молодой украинец на Kawasaki разбился в аварии в Италии (фото)
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф фото: La repubblica

В Италии в аварии погиб 27-летний украинец, Антон Тымчишин. ДТП случилось в обеденный перерыв, в среду, 17 февраля.

Об этом сообщает "Torinotoday", публикуя фото с места аварии и самого погибшего.

Мотоцикл украинца - Kawasaki 650 столкнулся с служебным автомобилем компании Acea, которая занимается комплексным циклом сбора отходов в этом районе.

В Италии погиб Антон Тымчишин

Водитель автомобиля, 57-летний итальянец, был доставлен на машине скорой помощи в больницу Пинероло. Он получил легкие травмы.  

В Италии погиб Антон Тымчишин

По словам очевидцев аварии, мотоцикл ехал в направлении Пинаски, а машина, двигавшаяся в противоположном направлении, должна была повернуть налево в сторону улицы Виа делла Брайда. Удар был настолько сильным, что мотоцикл разлетелся на части  сильным, даже машина полуразрушена.

Как передает "La repubblica", у автомобиля снесло всю переднюю часть.

Как сообщал "Телеграф", ранее туристический автобус, в котором ехали украинцы, попал в ДТП на трассе "Шарм эль-Шейх – Каир". В аварии пострадали трое граждан Украины.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Италия, ДТП, Фото, Аварии, KAWASAKI.
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