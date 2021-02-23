Украина быстро выплевывает остатки советского прошлого: выяснился показательный момент с 23 февраля

Сооснователь и совладелец интернет-магазина "ROZETKA" Владислав Чечеткин указал на интересную деталь, касающуюся закупок алкоголя к 23 февраля - Дню защитника отечества в СССР.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Можно что угодно рассказывать о большом желании украинцев праздновать советский праздник 23 февраля, но продажи не врут никогда, они лучше любой социологии показывают реальное состояние дел", - написал Чечеткин.

По его словам, в последние несколько лет спрос на алкоголь не поднимается к 23 февраля. Пик продаж алкогольных выпадает на празднование 14 февраля (Дня святого Валентина), а затем резко падает.

"Поклонникам Советского Союза и фанатам колбасы по 2 рубля - нужно признать, что 23 февраля уходит из украинской повестки дня и что украинское общество очень быстро выплевывает остатки своего советского прошлого и так же оно очень быстро избавляется от традиций и праздников прошлого которые тянут нас назад", - подчеркнул он.

Напомним, в парламенте зарегистрировали проект закона, которым предлагается на законодательном уровне запретить изготовление и распространение информационной продукции, пропагандирующей действия страны-агрессора – России, а также применять санкции к политическим партиям, общественным объединениям и религиозным организациям.