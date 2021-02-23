Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Коломойский утратил былое влияние и "прогнулся" под Зеленского: о чем говорит принятие закона "под Витренко"
Коломойский утратил былое влияние и "прогнулся" под Зеленского: о чем говорит принятие закона "под Витренко"
Еще одна страна согласилась поделиться с Украиной остатками вакцины от COVID-19
Еще одна страна согласилась поделиться с Украиной остатками вакцины от COVID-19
В Украине появились новые карантинные зоны: в каких областях вводят самые жесткие ограничения
В Украине появились новые карантинные зоны: в каких областях вводят самые жесткие ограничения
Сосульки и снег падают с крыш и травмируют прохожих: как уберечься (инфографика)
Сосульки и снег падают с крыш и травмируют прохожих: как уберечься (инфографика)

Украина быстро выплевывает остатки советского прошлого: выяснился показательный момент с 23 февраля

Украина быстро выплевывает остатки советского прошлого: выяснился показательный момент с 23 февраля
Обновлено 19:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Сооснователь и совладелец интернет-магазина "ROZETKA" Владислав Чечеткин указал на интересную деталь, касающуюся закупок алкоголя к 23 февраля -  Дню защитника отечества в СССР. 

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Можно что угодно рассказывать о большом желании украинцев праздновать советский праздник 23 февраля, но продажи не врут никогда, они лучше любой социологии показывают реальное состояние дел", - написал Чечеткин. 

По его словам, в последние несколько лет спрос на алкоголь не поднимается к 23 февраля. Пик продаж алкогольных выпадает на празднование 14 февраля (Дня святого Валентина), а затем резко падает.

"Поклонникам Советского Союза и фанатам колбасы по 2 рубля - нужно признать, что 23 февраля уходит из украинской повестки дня и что украинское общество очень быстро выплевывает остатки своего советского прошлого и так же оно очень быстро избавляется от традиций и праздников прошлого которые тянут нас назад", - подчеркнул он. 

Напомним, в парламенте зарегистрировали проект закона, которым предлагается на законодательном уровне запретить изготовление и распространение информационной продукции, пропагандирующей действия страны-агрессора – России, а также применять санкции к политическим партиям, общественным объединениям и религиозным организациям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 288

Все по теме:

Алкоголь, 23 февраля, Владислав Чечеткин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки
02 Моряки обнаружили аномально-гигантское чудовище (Фото)
03 "Мог нарисовать только сумасшедший": ученые раскрыли тайну надписи на "Крике" Мунка
04 Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
05 Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В заповеднике &quot;Аскания-Нова&quot; массово гибнут краснокнижные птицы (фото)
В заповеднике "Аскания-Нова" массово гибнут краснокнижные птицы (фото)
Названа точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине
Названа точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
&quot;Родители года&quot; и &quot;Страна Лавкрафта&quot;: 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)
"Родители года" и "Страна Лавкрафта": 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь