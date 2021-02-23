В Украине может появиться закон о наказании за отрицание агрессии РФ

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, которым предлагается на законодательном уровне запретить изготовление и распространение информационной продукции, пропагандирующей действия страны-агрессора – России, а также применять санкции к политическим партиям, общественным объединениям и религиозным организациям.
Соответствующий проект закона № 5101 от 18 февраля опубликован на сайте парламента. Его инициаторами выступили 38 нардепов, в том числе от фракций "Європейська солідарність", "Голос" и "Слуга народа".
Согласно пояснительной записке к законопроекту, он направлен на введение запрета производства и распространения информпродукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора, а также на применение к религиозным организациям, общественным объединениям и политическим партиям, виновных в нарушении этих запретов, в качестве санкций - запреты их деятельности в судебном порядке.
Проект закона, в частности, предусматривает введение запрета в Украине на:
"Принятие закона позволит усилить эффективное противодействие коллаборационизму и другим гибридным угрозам в ходе продолжающейся военной агрессии РФ против Украины, усилить защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - считают его авторы.
Как сообщалось, 20 февраля председатель комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий сообщил, что Верховная Рада примет постановление, ограничивающее доступ несовершеннолетним к лекарственным препаратам.