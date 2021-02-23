Друзья Стерненко: "Его посадили по делу, которое не расследовали"

Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы вынес приговор известному украинскому активисту Сергею Стерненко. Он получил 7 лет и 3 месяца тюрьмы с частичной конфискацией имущества.

Речь идет о деле о похищении 24 апреля 2015 депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Тогда пять человек пытали политика и требовали отказаться от мандата, который тому должны были дать 30 апреля. По подозрению в похищении человека через 6 месяцев арестовали Сергея Стерненко, который тогда был главой одесского отделения Правого сектора. Также тогда задержали соратника активиста Руслана Демчука. Тогда Апелляционный суд отпустил Стерненко под залог в 60 тысяч гривен.

Активист написал на своей странице в Фейсбук "благодарность" генеральному прокурору Украины, заместителю руководителя Офиса президента, мэру Одессы и президенту Украины.

"7 лет и 3 мес лишения свободы с конфискацией половины имущества. Спасибо Венедиктовой, Татарову и Труханову за это решение. Особая благодарность Зеленскому", - оставил сообщение после приговора Стерненко.

Полное заседание суда можно посмотреть тоже на его Фейсбук-странице.

"Телеграф" получил эксклюзивный комментарий от друзей Сергея Стерненко, которые назвали приговор нелогичным.

"У Стерненко на канале есть видео, где он сам подробно и быстро все разобрал (см. ниже. - Авт.). Там пустое дело. Его не расследовали. Его посадили за похищение типа, который сказал, что его похитили. Все. По такой логике если я скажу что Андрей Портнов е*л козу, то его должны посадить за зоофилию. Ну я же сказал", - рассказал источник из близкого окружения Стерненко.

На вопрос нашего корреспондента о планах дальше собеседник сначала пошутил, потом объяснил, что будет дальше:

"Что дальше? Сбрасывать преступную власть, как всегда, но сначала будет апелляция. Но это уголовное дело. Пока апелляция он в СИЗО".

На вечер сегодня протесты против приговора прошли в 29 городах мира. Кроме Украины на акции вышли неравнодушные люди в Варшаве, Кракове и Чикаго.

На вопрос нашего журналиста, перейдут такие события в постоянный формат, источник ответил, что "этого тебе никто не скажет".

В Telegram-канале "ДвіЩ" написали, что приговор Стерненко выносил судья, который является поклонником Ленина и Сталина.