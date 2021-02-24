На украинцах могут начать испытания индийской вакцины против COVID-19: что известно

Индийская вакцина от коронавируса будет испытана на украинцах. Тестирование начнется в ближайшее время.

Об это на брифинге заявил Министр здравоохранения Максим Степанов. По словам главы Минздрава, он провел переговоры с компанией Bharat Biotech об участи Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины.

"Вакцина прошла три этапа клинических испытаний, в последней приняло участие больше 25 000 добровольцев. Вакцина действенна и безопасна и уже получила разрешение на применение в экстремальных условиях в некоторых странах", - отметил министр.

Дальнейшие испытания вакцины решили проводить на гражданах Украины.

"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", — заявил Степанов.

По его словам, сейчас стартует первая стадия клинических испытаний.

"Можем часть клинических исследований провести в Украине. Завершить все клинические испытания они планируют до сентября-октября этого года", — добавил министр.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 22 февраля зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.