Скачать
Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему Мика Ньютон переехала в США, как борется с онкологией и с какой звездой "Игры престолов" её сравнивал муж: откровенное интервью
Почему Мика Ньютон переехала в США, как борется с онкологией и с какой звездой "Игры престолов" её сравнивал муж: откровенное интервью
Каждый второй - тяжелый: сводка по COVID-19 в Украине на 24 февраля
Каждый второй - тяжелый: сводка по COVID-19 в Украине на 24 февраля
Изменения будут: что говорят украинцы после потасовки на Банковой в Киеве
Изменения будут: что говорят украинцы после потасовки на Банковой в Киеве
Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера
Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера

На украинцах могут начать испытания индийской вакцины против COVID-19: что известно

На украинцах могут начать испытания индийской вакцины против COVID-19: что известно
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф

Индийская вакцина от коронавируса будет испытана на украинцах. Тестирование начнется в ближайшее время.

Об это на брифинге заявил Министр здравоохранения Максим Степанов. По словам главы Минздрава, он провел переговоры с компанией Bharat Biotech об участи Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины.

"Вакцина прошла три этапа клинических испытаний, в последней приняло участие больше 25 000 добровольцев. Вакцина действенна и безопасна и уже получила разрешение на применение в экстремальных условиях в некоторых странах", - отметил министр.

Дальнейшие испытания вакцины решили проводить на гражданах Украины.

"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", — заявил Степанов.

По его словам, сейчас стартует первая стадия клинических испытаний.

"Можем часть клинических исследований провести в Украине. Завершить все клинические испытания они планируют до сентября-октября этого года", — добавил министр.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 22 февраля зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 185

Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Без колебаний": у Байдена сделали решительное заявление по санкциям против газопровода Путина
02 Вакцинация в Европе под угрозой срыва: что выяснилось после первых поставок вакцины в Украину
03 Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"
04 Изменения будут: что говорят украинцы после потасовки на Банковой в Киеве
05 На акции в поддержу Стерненко в Киеве начались столкновения: очевидцы показали видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине обнародовали цены на газ для населения в марте: подробности
В Украине обнародовали цены на газ для населения в марте: подробности
В России начался погодный апокалипсис, машины и скот приходится откапывать (видео)
В России начался погодный апокалипсис, машины и скот приходится откапывать (видео)
Геннадий Кернес больше не мэр Харькова
Геннадий Кернес больше не мэр Харькова
&quot;Я счастлив&quot;: ведущий Анатолий Анатолич сообщил о беременности своей супруги
"Я счастлив": ведущий Анатолий Анатолич сообщил о беременности своей супруги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь