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Четверг, 25.02.2021
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Потепление до плюс 16: синоптики озвучили прогноз на 25 февраля в Украине

Потепление до плюс 16: синоптики озвучили прогноз на 25 февраля в Украине
00:07 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украине 25 февраля по всей территории ожидается потепление, хотя ночные морозы останутся, осадков не ожидается.

Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, самой теплой, погода будет на западе страны, где днем прогреет до +12 +14 градусов, в то время как ночью ожидается температура около нуля, при этом холоднее всего будет на востоке, где столбик термометра опустится до отметки -11 -13 градусов ночью, а днем будет около нуля.

На севере и юге воздух прогреется до +2 +4 градусов, в ночное время будет -1 -4 градуса. В центре страны днем ожидается до +7 +9 градусов, а ночью около нуля.

В Киеве 25 февраля температура воздуха будет на уровне +6 +8 градусов днем и от 0 до -2 градусов - ночью. Осадков не прогнозируют, хотя небо будет облачным.

карта

Погода в Украине 25 февраля: Гидрометцентр.

В то же время гололед ожидается сразу в 12 областях страны.

украина

Стоит напомнить, что ранее в Гидрометцентре синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до 26 февраля.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода.
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