В Украине изменили ПДД: детей в авто нужно перевозить по-новому

В среду, 24 февраля, Кабинет министров Украины на заседании одобрил внесение изменений в Правила дорожного движения (ПДД), повышающие безопасность передвижения детей в автокреслах и внедряющие европейские подходы и правила перевозок. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Безопасность на дороге - это приоритет №1. Особенно, если этот вопрос касается наших детей. В Украине уже усилена ответственность водителей за нарушение правил перевозки детей не в автокреслах. И мы продолжаем совершенствовать законодательство, заимствуя и имплементируя ключевые европейские подходы и правила в повышении безопасности этих перевозок", - пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Теперь запрещено перевозить детей ростом менее 145 см или в возрасте до 12 лет без специальных кресел. Исключением являются маршрутки и такси, если их скорость не превышает 60 км/час.

В автомобиле, где два кресла уже установлены, а третий ребенок в возрасте от 3-х лет зафиксирован лишь ремнями безопасности, скорость авто не должна превышать 60 км/час.

Для маркировок кресел вводится новое приложение к ПДД – №5.

Нарушителям Правил перевозки детей грозит наложение штрафа в размере 510 грн. За повторное аналогичное нарушение на протяжении года придется заплатить уже 850 грн.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.