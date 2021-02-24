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Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Получившие вакцину от коронавируса врачи рассказали о первых впечатлениях после инъекций

Получившие вакцину от коронавируса врачи рассказали о первых впечатлениях после инъекций
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф

Украинских медиков начали прививать от Covid-19 индийской вакциной вакцины AstraZeneca. Первым привит врач в Черкасской области.

Врачи рассказали журналистам о своих впечатлениях.

"Первым провакцинированным медиком в Киевской области стала и.о заведующего инфекционного отделения для взрослых Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко. Она заявила, что чувствует себя хорошо и уточнила, что в их больнице от вакцинации отказались медики с антителами, которые переболели Covid-19. Они отложили эту процедуру на потом", - сообщает telegram-канал "PavlovskyNews".

По словам Шульженко, никакой специальной подготовки к вакцинации не было. Она пришла с рабочего места, привилась и сейчас продолжит работу с пациентами. Также врач опровергла слухи о том, что  врачей заставляют подписывать какие-либо документы о неразглашении возможного плохого самочувствия.

"Страшно за пациента. Сейчас не страшно. Мы постоянно проходим вакцинацию от различных болезней. А эта вакцина дает меньше алергических реакций чем Pfizer", - озвучила свои мысли первый винницкий медик, сделавший вакцинацию, Людмила Бойко.

Напомним, индийская вакцина от коронавируса будет испытана на украинцах. Тестирование начнется в ближайшее время.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Медики, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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