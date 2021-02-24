"Какая разница на марше": в "Слуге народа" оконфузились рекламой скоростных поездов в Украине

Фракция "Слуга народа" запустила анонс будущего строительства скоростных путей, которые должны появиться в Украине уже в этом году и тут же попала в скандал, разместив в ней в качестве иллюстрации для пиара инновации российский скоростной поезд Сапсан.

В этом можно убедиться, посмотрев пост фракции в Facebook.

"Быстрее, чем запарится мивинка", - говорится в подписи к подробностям новой инициативы, о которой во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" поделился министр Владислав Криклий.

Вот так выглядит российский "Сапсан"

В сети тут же стали комментировать рекламу, заметив сходство поезда на фото с российским "Сапсаном".

"Мне кажется? Или для рекламы выбрали российский поезд Сапсан?", "Нравится поезд на фото?)) А у нас таких нет))) это Velaro Rus Сапсан российских железных дорог)))", - отметили пользователи в комментариях под постом.

Также комментаторы не смогли промолчать по поводу стоимости билетов на такой скоростной поезд, если его все же запустят. На этот счет пользователи также засомневались.

"Что вы там курите? Спускайтесь на землю. В Чернигове зарплата 5000 грн. Хватает как раз на вашу мивину", "Если они будут, как новые дороги, то не нужно... ", "Только уже и сегодня цены на билеты заоблачные. Не каждый может себе позволить путешествовать по стране на поезде", "Боюсь представить почем билеты будут", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка" оконфузилась народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая, которая рассуждая о причинах роста стоимости тарифов после временной потери части Донбасса и Крыма, не смогла связать ни слова.