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Ребенка высадили из автобуса на морозе: была ли история, из-за которой в соцсетях устроили хайп?

Ребенка высадили из автобуса на морозе: была ли история, из-за которой в соцсетях устроили хайп?
19:49 Сегодня Телеграф

С появлением соцсетей каждый человек получил возможность быть, если уж не Богом или президентом, то, как минимум, судьей. Понятное дело, что строгим, но справедливым. И теперь в любой ситуации, описанной в соцсетях пользователями Фейсбука/Инстаграма или средствами массовой информации, комментаторы, в силу своего образования и разумения, сразу определяют "виновных" и тут же выносят им "приговор": повесить, задушить, отрубить руки-ноги, посадить на всю жизнь. Причем, такое понятие как "презумпция невиновности" многим неведомо. Но, в основном, граждане даже не заморачиваются прочесть текст информации полностью, а казнить или миловать начинают сразу после прочтения заголовка.

В среду, 24 февраля, украинцы активно обсуждали новость о том, что в селе Запорожской области воспитатель детсада высадила из автобуса 5-летнюю малышку, которую на остановке не встретили родители. И ребенок, якобы, 40 минут стоял один-одинешенек на морозе около лесопосадки и речки, пока знакомая семьи не привела испуганную и замерзшую девочку домой к ее же бабушке. Девочка простудилась и заболела. А ведь с ней могло произойти что-нибудь более страшное.

"Телеграф" разобрался в этой, к счастью, не ставшей криминальной, истории.

Ветер, снег, речка и пара неадекватов

- Случилось это все еще в пятницу, 12 февраля, - объясняет "Телеграфу" мама дошкольницы Лидия Васильевна. – Мы живем в селе Тамбовка, оно находится "под горкой" возле речки Молочной, потому здесь обычно очень плохая мобильная связь и очень слабый интернет. Чтобы созвониться, приходится ходить с телефоном и ловить связь. А вай-фай у нас не проведен, потому в интернет мы заглядываем редко. Обычно по утрам у нас деток забирают специальным автобусом и отвозят в детсад в соседнее село Семеновка.

По домам ребятишек, по словам Лидии, обычно развозят около 15-ти часов. И по маршруту автобуса все родители заранее выходят на остановки. Если время поездки меняется, воспитатели предупреждают об этом звонком и сообщают в чате Вайбера.

-В этот раз у меня звонков на телефоне не было. А когда я собиралась в положенное время идти встречать 6-летнюю дочку, ко мне пришла моя мама, которая живет на другой улице. И сказала, что замерзшую Илону к ней с остановки привел чужой человек. Говорит: "Вот, я ее до сих пор отогреваю". Бабушка не знала, сколько времени внучка провела на улице, знала только, что автобус приехал гораздо раньше, потому что испортилась погода. Я была в шоке, когда увидела своего ребенка в таком состоянии – она никак не могла согреться.

Женщина возмущается, что не у каждого родителя есть возможность постоянно заглядывать в интернет-сообщения, как из-за плохого качества связи, так и из-за работы.

- Если вдруг неожиданно меняется время автобуса, воспитатели могут предупредить родителей в чате незадолго до его отъезда, как тогда успеть за ребенком? После того дня дочка заболела, была температура 38, и вот только в конце недели поедем за справкой. Представляете, дочка стояла одна, шел снег, был холодный ветер. Недалеко от остановки река – вдруг бы ей вздумалось туда пойти? Да еще там рядышком пара неадекватов живет, таких, что они по улице голышом бегают! Вдруг с ней бы что-нибудь случилось?

Подобных случаев, говорит Лидия, никогда не было, детишек всегда отдают в руки взрослых. А в автобусе с ними утром и вечером ездит сопровождающая. Школьный автобус обычно одним рейсом везет детсадовцев и младших школьников из нескольких сел, следующим развозит старшеклассников.

-В тот день, из-за ухудшения погодных условий школа отпустила автобус на час раньше, мы должны были отправить детей по домам, – вспоминает хронологию того дня воспитатель детсада Людмила Ивановна. – В Вайбере мы написали в группе сообщение, что время поездки автобуса переносится. А параллельно я, как обычно, начала обзванивать всех родителей. Ни один из двух контактных телефонов этой мамы не ответил, о чем я предупредила сопровождающее лицо. Родителей не было, но девочку отдали знакомой, которая отвела ее домой к бабушке. И бабушка сразу отзвонилась маме девочки.

После того, как мама подняла шум в Вайбере, у нас проводились разбирательства, все писали объяснительные, приглашали и ту девушку, которая отводила малышку. Забрать, как утверждает мама, "отдельно и позже" с остановки малышку она не могла, потому что ее младшая сестра ехала в том же автобусе, что и Илоночка.

Попытка сделать людям добро обернулась проблемой

Как оказалось, для случаев, когда родители почему-то не успевают к автобусу, существуют такие варианты: ребенка отдают на обратном пути, случается, подвозят к дому, просят кого-то из других родителей позаботиться о нем или вынуждены везти назад в детсад, что бывает нечасто.

- От Тамбовки до Семеновки, где находится детсад, 7 километров, идет снег, начинается гололед, к тому же, Семеновка находится на горке и в такую погоду транспорт на нее въезжает с трудом, а в семье Илоны нет автомобиля, - поясняет свои действия сопровождающая Надежда Борисовна, которая и совершила добрый поступок, обернувшийся для нее стрессовой ситуацией. – Если бы мы увезли девочку назад в детсад, как бы потом ее родители к нам за ней добирались? А тут как раз за своей сестрой-второклассницей пришла жительница Тамбовки, 21-летняя Виктория, которая и вызвалась отвести соседскую девочку к бабушке. Когда мы спустя 5 минут возвращались назад с конца села, никого уже на этой улице не было. И я, кстати, первым делом поинтересовалась у девочки, знает ли она односельчанку и готова ли с ней пойти? А Илона такая, что с чужим человеком не пойдет.

- Дочка мне сказала, что она испугалась и замерзла, - сообщила "Телеграфу" мама Лида. Но уточнить, чего именно испугался ребенок, она не догадалась. И это, скорее всего, не речки, леса или местных сумасшедших, а просто отсутствия родного человека, что случилось впервые. Замерзнуть же девочка, по мнению воспитательницы и сопровождающей, могла, скорее всего, в самом автобусе, и потом по дороге к бабушке, так как была в этот день без рукавичек и теплой кофты.

Случившийся инцидент, пожалуй, станет уроком для многих.

- Мы потом встретились с этой девушкой Викой и уточнили, что она сразу отвела Илону к бабушке, - говорит заведующая детсадом "Сказка" Елена Бессонова. – Пояснила, что никуда не отходила, не заходила, девочку ни на минуту не оставляла одну. Ребенок не терялся, к речке не ходил, никто к ней не приставал. Илона, кстати, девочка с характером – она еще подумает, с кем ей идти, а с кем нет. Мы думали, что вопрос исчерпан. А мама еще с понедельника поставила дочку на питание и мы ждали ее в детсаду. Но ее с тех пор ребенка в саду нет – может, после этой истории боятся осуждения? Или принципиально паузу выдерживают? Мы, конечно, все в шоке – хотели сделать людям хорошо, а оказались виноватыми.

Разбирался в истории и начальник отдела образования Семеновской ОТГ Владислав Ткаченко. Он пояснил, что рабочий день в детсаду сократили из-за ухудшения погоды, и это традиционная практика.

- Когда родителей девочки на остановке не оказалось, было принято решение не ждать их на остановке, чтобы мерзли остальные дети, а доверить ее взрослому человеку, которая живет по соседству с ее бабушкой. И никаких 40 минут не было, чтобы одинокий ребенок стоял и его там "чуть волки не съели"! – убеждает Владислав Викторович.

Несмотря на сложности со связью, "Телеграфу" удалось связаться с той самой Викой, добровольно взявшей на себя заботу о маленькой односельчанке.

-Я и не думала, что вдогонку истории будет столько паники, – удивляется девушка, - мы, вроде, тут во всем сразу разобрались. Я получила ребенка "из рук в руки" и минут за 10 довела ее до дома родного человека. Конечно, поначалу у нее глаза были испуганные, что мамочка не встретила. А на улице, на самом деле, был дубарь – снег, сильный встречный ветер, да еще грязища под ногами. Мы все очень замерзли, пока добрались домой.    

И руководитель детского дошкольного учреждения, и начальник отдела образования признают, что было допущено нарушение – не отдали ребенка в руки родителей и не вернули его назад в детский садик. Обещают провести с коллективом работу. А сопровождающая и ее начальница в качестве наказания получат предупреждение. Так что "казнить" никого комментаторам не стоит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Херсоне водитель маршрутки возит школьников бесплатно, если у тех хорошие оценки.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Дети, Погода, Автобус, Зима, Детский сад.
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