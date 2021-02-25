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Четверг, 25.02.2021
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Украинский суд требует заблокировать более 400 сайтов: в списке РБК, ЖЖ и часть GitHub
Украинский суд требует заблокировать более 400 сайтов: в списке РБК, ЖЖ и часть GitHub
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Украинский суд требует заблокировать более 400 сайтов: в списке РБК, ЖЖ и часть GitHub

Украинский суд требует заблокировать более 400 сайтов: в списке РБК, ЖЖ и часть GitHub
15:14 Сегодня Телеграф

В Украине собираются заблокировать 426 сайтов. В основном это мелкие Интернет-ресурсы и живые журналы.

Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации опубликовала длинный перечень сайтов, которые интернет-провайдеры должны заблокировать. Помимо ряда малоизвестных ресурсов, в перечне присутствуют важный для работы разработчиков раздел GitHub, сервис Telegram-статистики TGStat и ЖЖ.

Как сообщают в НКРСИ, решение заблокировать сайты было принято следственным судьей Голосеевского районного суда Оно относится к делу о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. И указывает "наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов". 

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Напомним, В Украине суд постановил заблокировать ряд украинских Telegram -каналов, которые ранее СБУ уличила в связях с российскими спецслужбами. Конкретно речь идет про Telegram-каналы – "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница". Соответствующее решение вынес Киевский районный суд Харькова.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Суд, Запрет сайтов.
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