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В Украине заблокируют ряд телеграм-каналов: обнародован список
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В Украине заблокируют ряд телеграм-каналов: обнародован список

В Украине заблокируют ряд телеграм-каналов: обнародован список
23:20 Сегодня Телеграф

В Украине суд постановил заблокировать ряд украинских Telegram -каналов, которые ранее СБУ уличила в связях с российскими спецслужбами.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии по контролю и регулированию в сфере связи и информатизации.

Конкретно речь идет про Telegram-каналы – "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница". Соответствующее решение вынес Киевский районный суд Харькова.

"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных Telegram-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - говорится в сообщении.

Интересно, что в связях с ФСБ СБУ уличила 12 Telegram-каналов в Украине, но заблокировали всего четыре. С чем это связано - пока неясно.

Как  сообщал "Телеграф", после обнародования СБУ списка из 12 Telegram-каналов, которые контролируются ФСБ России, у большинства из них резко выросли охваты.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Блокировка, Сплетница, Резидент, Картель, Легитимный.
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