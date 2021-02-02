"Реклама" от СБУ удалась: аудитория "российских" телеграм-каналов "Легитимный" и "Резидент" резко выросла

После обнародования СБУ списка из 12 Telegram-каналов, которые контролируются ФСБ России, у большинства из них резко выросли охваты.

Об этом можно судить из данных сервиса uk.tgstat.com.

Так, больше всего популярности благодаря "пиару" СБУ получили Telegram-каналы "Легитимный" и "Резидент".

При этом такого нельзя сказать про Telegram-каналы, созданные с привязкой к конкретным городам - "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live". У этих Telegram-каналов, наоборот, заметен резкий спад охватов.

В то же время у большинства Telegram-каналов наблюдается уменьшение количества подписчиков. А одного Telegram-канала и вовсе не существует, речь идет о Telegram-канале "Политический расклад". На данный момент неизвестно, был ли он удален ранее или сразу после опубликования списка СБУ.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ провела следственно-оперативные действия в Запорожье по месту оглашения акционерных сборов ООО "МС-4".