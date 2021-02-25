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"Грязная закулиса" и "заруба не на жизнь, а на смерть": как реагируют в сети на запись разговора Медведчука и Суркова

"Грязная закулиса" и "заруба не на жизнь, а на смерть": как реагируют в сети на запись разговора Медведчука и Суркова
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф

Журналисты обнародовали аудиозапись телефонного разговора между якобы Виктором Медведчуком и тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, в которой они обсуждали в 2014 году поставки электроэнергии в захваченный Россией Крым и обмен пленными на Донбассе.

В частности в записи, которую опубликовало интернет-издание "Цензор.НЕТ", голоса, похожие на Медведчука и Суркова говорят о схеме поставок электроэнергии, в которой задействованы российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове. Кроме того, они обсуждают обмен пленными, в частности, инициативу пятого президента Украины Петра Порошенко привлечь Медведчука в качестве переговорщика по этому вопросу.

 Комментируя аудиозапись, пользователи соцсетей в основном были раздосадованы "грязью", которая творится за "кулисами" политики, а также обсуждают причины, по которым запись была обнародована именно сейчас.

"Реальная политика ... Грязная закулиса. Сурков и Медведчук по-дружески хихикают и обсуждают бизнес в то время, как гибнут лучшие сыны Украины ... Почему-то не удивлен. Грустно", - пишет Олесь Городецкий на своей странице в соцсети Facebook.

 Волонтер и руководитель "Благотворительного фонда Дианы Макаровой" Диана Макарова задается вопросом, почему эта аудиозапись была обнародована спустя столько лет после самого разговора, отмечая, что сейчас в украинской политике идет то ли боксёрский спарринг, то ли игра в пинг-понг.

Комментарий в соцсети

Политолог Михаил Басараб призывает после прослушивания аудиозаписи "избавляться от иллюзий относительно отдельных "выдающихся личностей" современности".

 Комментарий в соцсети_2

Как сообщалось, 

Медведчук в 2014 году стал членом подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. С 2014 года координировал обмен пленными. В мае 2019 года он заявил, что не намерен представлять интересы команды президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией.

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского 19 февраля 2021 года принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Крым, Реакция, Соцсети, Пленные, Обмен, Разговор, Виктор Медведчук, Аудиозапись, Владислав Сурков.
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