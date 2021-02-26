Настоящее весеннее тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу

В пятницу, 26-го февраля, в Украине осадков не предвидятся, но ветер будет сильным и порывистым.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Что касается Киева, то в столице осадки также маловероятны. "Однако западный ветер будет задувать за шиворот, как раз возможность элегантно завязать по-французски шарфик вокруг шеи", - рассказала она.

При этом днем погода обещает настоящее весеннее тепло - в столице предполагается около +10 градусов. Такая же погода, и даже теплее, будет держаться и в субботу, 27 февраля.

"В течение дня в западной части Украины будет достигать +10…+16 градусов! На остальной территории также воробьям можно весело чирикать, ожидается + 7… +12 градусов. Немного свежее будет на Востоке и северо-востоке Украины, днем +5…+9 градусов", - поделилась прогнозом синоптик.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз на начало весны в Украине.