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Пятница, 26.02.2021
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Настоящее весеннее тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу
Настоящее весеннее тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу

Настоящее весеннее тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу

Настоящее весеннее тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на пятницу
00:13 Сегодня Телеграф

В пятницу, 26-го февраля, в Украине осадков не предвидятся, но ветер будет сильным и порывистым.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Что касается Киева, то в столице осадки также маловероятны. "Однако западный ветер будет задувать за шиворот, как раз возможность элегантно завязать по-французски шарфик вокруг шеи", - рассказала она.

При этом днем погода обещает настоящее весеннее тепло - в столице предполагается около +10 градусов. Такая же погода, и даже теплее, будет держаться и в субботу, 27 февраля.

"В течение дня в западной части Украины будет достигать +10…+16 градусов! На остальной территории также воробьям можно весело чирикать, ожидается + 7… +12 градусов. Немного свежее будет на Востоке и северо-востоке Украины, днем +5…+9 градусов", - поделилась прогнозом синоптик.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз на начало весны в Украине.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Погода, Прогноз погоды, Наталка Діденко.
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