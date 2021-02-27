Снег с дождем: синоптики озвучили прогноз погоды на 27 февраля в Украине

В субботу, 27 февраля практически на всей территории Украины, кроме северо-западных областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Согласно прогнозу снег с дождем будет преобладать среди осадков на территории Украины. Дождь ожидается только в Ужгороде, Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье и Симферополе.

Солнечная же погода будет только в пяти городах на северо-западе: Луцк, Ровно, Тернополь, Львов, Хмельницкий.

Температурные показатели слегка упадут из-за холодных осадков.

Так, на севере и в центре страны ожидается до +2 +4 градусов, в то же время на юге и западе будет теплее, и термометры покажут +7 +9 градусов.

На востоке же температура воздуха будет на уровне +3 +5 градусов.

В свою очередь, в Киеве 27 февраля погода будет облачной, но осадков не ожидается. Только ночью возможен дождь, который стихнет до утра и вечером небольшие осадки.

Температура окружающей среды в столице будет равна ночью 3 градусам тепла, а днем +4 +5 градусам.

Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине в начале весны.