Коронавирус стал еще более коварным: Голубовская рассказала, как изменилось заболевание

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что новая волна коронавируса добралась до нашей страны, а также рассказала, как изменилась болезнь.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

"Сейчас новое течения заболевания, абсолютно другое. Оно очень сильно поменялось, стало еще более непредсказуемым и длительным", - сказала она.

Она отмечает, что ранее самые тяжелые симптомы проходили после 14-16 дня, а теперь состояния пациента может внезапно ухудшиться даже на третей неделе болезни.

Помимо того, зафиксирован рост числа тяжелых случаев и внезапных смертей среди людей в возрасте около 30 лет.

Голубовская рассказала, что бывали случаи, когда резкое падение уровня насыщения крови кислородом наблюдалось за день до выписки пациента.

"Стало много внезапных смертей. Вирус тяжелее подается лечению, поступают тяжелые 30-летние пациенты. Причем очень тяжелые", - сказала врач.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области ситуация с коронавирусом продолжает оставаться критической. По рассказам местных врачей, "Прикарпатье реально пылает".