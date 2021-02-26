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Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах "красной" зоны (видео)

Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах "красной" зоны (видео)
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

В Ивано-Франковской области, несмотря на ужесточение карантинных мер и установление "красной зоны", ситуация с коронавирусом продолжает оставаться критической. В частности в Коломые в больнице для больных с СOVID-19 доставили дополнительные койки. По признанию местных врачей, "Прикарпатье реально пылает".

Об этом сообщает "ТСН".

"На данный момент больничное заведение полностью загружено в плане госпитализации коронавирусных больных. Мы имеем развернутых 175 коек. На сегодняшнее утро у нас находится 181 пациент. Мы доставили 6 резервных коек для не кислородных пациентов. Прикарпатье реально пылает", - сказал директор Коломыйской центральной районной больницы Виктор Бойко.

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Врач добавил, что такая ситуация наблюдается не только в этом регионе, но и в других регионах Ивано-Франковской области.

Отметим, в середине февраля ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске настолько ухудшилась, что больных стали класть не только в палатах отделений, но и в столовых, и коридорах, и даже в роддоме. В городе в сутки госпитализировали по 50 больных с COVID-19.

Как сообщал "Телеграф", по данным на утро пятницы, 26 февраля, в Украине зафиксировали 8003 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 144 человека меньше, чем сутки ранее.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Прикарпатье, Коронавирус, Covid-19.
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