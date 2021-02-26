Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах "красной" зоны (видео)

В Ивано-Франковской области, несмотря на ужесточение карантинных мер и установление "красной зоны", ситуация с коронавирусом продолжает оставаться критической. В частности в Коломые в больнице для больных с СOVID-19 доставили дополнительные койки. По признанию местных врачей, "Прикарпатье реально пылает".

Об этом сообщает "ТСН".

"На данный момент больничное заведение полностью загружено в плане госпитализации коронавирусных больных. Мы имеем развернутых 175 коек. На сегодняшнее утро у нас находится 181 пациент. Мы доставили 6 резервных коек для не кислородных пациентов. Прикарпатье реально пылает", - сказал директор Коломыйской центральной районной больницы Виктор Бойко.

Врач добавил, что такая ситуация наблюдается не только в этом регионе, но и в других регионах Ивано-Франковской области.

Отметим, в середине февраля ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске настолько ухудшилась, что больных стали класть не только в палатах отделений, но и в столовых, и коридорах, и даже в роддоме. В городе в сутки госпитализировали по 50 больных с COVID-19.

Как сообщал "Телеграф", по данным на утро пятницы, 26 февраля, в Украине зафиксировали 8003 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 144 человека меньше, чем сутки ранее.