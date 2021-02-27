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Летевшие из Занзибара украинские туристы застряли на полпути домой (фото, видео)

Летевшие из Занзибара украинские туристы застряли на полпути домой (фото, видео)
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф

В пятницу, 26 февраля, самолет с украинцами, летевший с острова Занзибар, сделал вынужденную посадку в Египте, и пока рейс в Украину откладывается.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Харьков 1654".

Самолет авиакомпании SkyUp, совершавший рейс из Занзибара в Киев, по техническим причинам приземлился в аэропорту "Луксор" (Египет).

В пятницу украинцам пришлось просидеть на борту более 4 часов, но  так и не взлетели из-за неизвестной поломки. Пассажиров отвезли в зал ожидания, при этом внятно не объяснив, когда удастся продолжить путь.

По данным компании SkyUp Airlines, вылет рейса Занзибар-Киев был запланирован на 6.30 по местному времени в субботу, 27 февраля.

"Пассажиры были обеспечены питанием и напитками", - говорится в сообщении.

В Киеве самолет ожидается в 11:35.

Задержка самолета Занзибар-Киев в Египте

По словам туристов, в Африку из Киева также вылетали с проблемами – три-четыре часа кружили над Киевом, но приземлились в Борисполе.

Как сообщал "Телеграф", ранее с острова Занзибар не могли вылететь 180 украинцев.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 301

Все по теме:

Киев, Египет, Украинцы, Самолеты, Видео, Фото, Занзибар, Поломки.
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