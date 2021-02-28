Холода возвращаются: синоптики напугали прогнозом погоды в последний день зимы

В последний день зимы, в воскресенье, 28 февраля, практически на всей территории Украины будет пасмурно, будет идти дождь со снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода порадует солнечными прояснениями только жителей Винницы и Ужгорода. Здесь и снега с дождем не ожидается. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах - +6…+8 в Ужгороде и +1...+3 - в Виннице. Ночью столбики термометра в Ужгороде покажут 0…2, а в Виннице - -1…+1.

Облачно, но без осадков будет на Прикарпатье и на востоке Украины. Температура воздуха на Ивано-Франковщине и окрестностях днем будет колебаться +3…+6, ночью - -1…+1.

В Киеве в воскресенье, 28 февраля, будет дождь со снегом. Днем столбики термометра остановятся в пределах - +2…+4, а ночью - -1…+1.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какими будут два первых месяца весны.