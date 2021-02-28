Адекватной публики хватает, но и люмпенов с претензией стало больше: Диденко поделилась наблюдениями о киевской опере

Украинский синоптик Наталья Диденко поделилась впечатлениями от посещения Киевской оперы, отметив то, как много людей "забывают" отключить телефоны во время выступления.

Своей историей она поделилась в Фейсбук.

"После завершения локдауна заработали театры.

Удовольствие ходить на спектакли возобновилось, еще и с комфортным бонусом - залы заполнены не полностью. Из-за карантинных ограничений.

То есть, сидишь себе свободно, не тесно, лучше видно, ощущение удобства, воздуха, пространства, все как-то замечательно.

На спинках пустых кресел прикреплены таблички - просьба не садиться на эти кресла.

Но, как только гаснет свет, начинаются гонки среди публики - перескакивание на пустое запрещено место.

Этот хаос продолжается довольно долго.

Я за сравнительно короткое время была пять раз в нашей Опере.

Почти до конца первого действия в зал заходили люди, которые опоздали. Не на минуту, пять или десять. К концу первого действия.

Они гордо медленно шли, поднимали уже сидящих людей.

Но самое возмутительное, что они светили при этом телефонными фонарями, ища свое место.

Мощный каждый луч света ослеплял полпартера.

Из тех, кто все же не опоздал, половина понятия не имеет, что увертюра - это также часть оперы и спектакль уже начался.

И что, например, господин Верди хотел этой увертюрой что-то нам сказать.

Но - нит. Часть людей воспринимает увертюру, как рекламу перед кино - в зале стоит легкий гул, они разговаривают и читают соцсети.

И во время увертюры зал выглядит, как на поп-концерте, когда публика ранее махала зажигалками, а теперь телефонами.

А потом начинается бесконечная видеосъемка и фотосъемка.

Вместо сцены тебе в глаза постоянно мигают экранчики гаджетов.

Потом знакомые зрители начинают показывать друг другу удачные кадры.

В это время драматизм на сцене достигает кульминации. Но кого это интересует - надо штамповать кадры.

На одном спектакле недавно произошло вообще невероятное - дирижер прекратил музыку и обернулся к близкому ложе, где какой-то человек разговаривал по телефону на весь зал.

Дирижер был так шокирован, что, очевидно, от такого пренебрежения не вернулся к публике для аплодисментов перед началом последнего действия.

Я бы в это не поверила, если бы не была свидетелем.

Сегодня на киевской оперной сцене была великая Людмила Монастырская.

Во всем мире люди мечтают попасть на ее концерты, билеты стоят не малых денег.

Она - настоящая мировая прима. Фантастическая.

И когда на сцене - поет прекрасная Норма, когда этот голос заставляет просто не дышать, когда весь состав, хор, все исполнители переживают давнюю драму и огромным невероятно талантливым трудом надеются, что вместе с ними переживают эту драму зрители ...

Но зрители снова и снова суют тебе в лицо свои яркие телефонные экраны, светят ними практически постоянно и ты просто видишь очертания Фейсбука, Инстаграма, мессенджеров.

Они просматривают соцсети, переписываются, не забывают постоянно фотографировать и снимать на видео сцену, и снова и снова, склонившись, показывают друг другу то, что они и так вместе смотрят.

Разговоры в ложах прекращаются разве что по просьбе каких-то слабонервных зрителей, которые почему-то пришли в Оперу слушать оперу. Но затихают они ненадолго.

На этом фоне просто смешно писать еще и о том, как начинают аплодировать между ариями или не дождавшись последнего аккорда или звука.

Сколько труда и творчества вложено только в один спектакль, какие силы задействованы, какая прекрасная музыка звучит, какие голоса роскошные, что означает для Украины и мира только одна Людмила Монастырская - и все это для чего, точнее, для кого?

Да, нормальных людей, адекватной публики, хватает, но и люмпенов с претензией явно больше.

И почему они идут именно в Оперу, вот загадка", - написала Диденко.

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