Если вам говорят, что блокировать каналы нет смысла, напомните им об аудитории медведчуковских - медиакритик

На примере попавших под санкции в Украине телеканалов Zik, NewsOne и "112 Украина" четко видно, что блокировка российского информационного оружия в Украине оказалась действенным методом, отмечает украинский журналист и медиакритик, руководитель Центра мониторинга и аналитики ОО "Детектор медиа" Отар Довженко.

Своими размышлениями он поделился в соцсети Facebook:

"Медведчучі три канали схлопнулись в один — Перший незалежний. Його трансляцію на супутнику і (за їхніми словами) в окремих кабелях Боженька вирубила за годину після старту, тому це ютуб-канал. Його ефір також транслюють ютуб-канали NewsOne, ZIKа і «112».

Тому можна за допомогою арифметики точно визначити аудиторію прямих ефірів: у пікові моменти — до десяти тисяч людей. Припускаю, що не всі з України, але я зараз не про те.

Холдинг Медведчука — це десятки мільйонів доларів, вкладені у виробництво, поширення і просування. Навіть один досить жалюгідний канал, який вони зараз підтримують, мав би їсти великі купи нафтодоларів, себто газорублів. Нагадаю, що й самі канали Медведчука, і навіть кум їхнього власника Володимир Путін називали закриті канали «ведущими» і «найпопулярнішими» (це брехня, звісно ж).

Вдивляючись у цю цифру — кілька тисяч людей, нуль цілих нуль десятих скількись там сотих відсотка населення України — я згадую десятки розумних експертів, правозахисників, громадських діячів, які впевнено і навіть дещо зверхньо під час різних дискусій повторювали:

«блокувати, забороняти канали нема сенсу, бо в люди дивитимуться їх в інтернеті».

Тому, мовляв, треба боротися з російською інформаційною війною в інший спосіб: протиставляючи брехні правду, створюючи «свою якіснішу українську пропаганду», топлячи ворога в теплому океані імені арестовича і так далі.

Якщо у двері твоєї оселі ломиться грабіжник, впусти його і запропонуй розіграти твоє майно в шашки, коротше кажучи.

Коли блокували російські соцмережі, ця казочка існувала в форматі «є VPN, тому всі далі користуватимуться Вконтакті і Однокласниками». Була навіть турбо-версія, що заборона створить ефект Стрейзанд, і аудиторія заблокованих соцмереж зросте.

Минуло кілька років. Шо там, смерте, твоє жало? Шо там Вконтакті? Працює ефект Стрейзанд? Російських соцмереж немає навіть у топдвадцятці. Виявляється, якщо заблокувати російську соцмережу, люди починають користуватись іншими або ніякими, бо насправді потреби в цій мережі в них не було.

За сім років інтернет, зокрема доволі дешевий мобільний інтернет, який дозволяє переглядати відео онлайн на також дуже дешевих смартфонах, став доступнішим набагато більшій кількості українців. У тому числі й літніх, які не такі вже й технічно безграмотні, особливо коли треба натиснути дві кнопки і ось уже улюблений канал на екрані. Якби люди справді «йшли в інтернет» по заборонені канали, медведчучачий ютуб дивилися б зараз сотні тисяч, мільйони.

Блокування російської інформаційної зброї в Україні виявилось дієвим методом. Це приємний висновок, як і те, що влада виявилась досить сміливою і послідовною у відрубанні другого мацака, відрощеного на місці трьох заблокованих. Так тримати.

І якщо вам ще хтось скаже, що «блокувати нема сенсу, бо люди підуть в інтернет/VPN», нагадайте, як усі вісім тисяч глядачів мегахолдингу Медведчука ламанулись по правду в ютуб."