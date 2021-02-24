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Новые лица? Заблокированные каналы Медведчука создали новый холдинг

Новые лица? Заблокированные каналы Медведчука создали новый холдинг
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф

Заблокированные телеканалы NewsOne, ZIK и 112 Украина нашли возможность вернуться в эфир украинского телевидения. На их основе создан новый холдинг “Новини”.

Об этом в своем telegram-канале рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Запрещённая "Тройка Медведчука", что называла себя "Медиахолдинг "Новини" натянула новую маску. Создала  ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали. Зарегистрировано эту ОООшку только 18 февраля - буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире. Учредителями нового ООО является 100 человек. В целом. Каждый из них "скинулся" на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставной капитал ООО "Медиахолдинг  "Новости" 100 грн", - отметил чиновник.

По мнению политика, таким образом Виктор Медведчук ищет юридические способы обойти санкции и снова вернуться в информационное пространство.

Напомним, во время встречи с руководителями фракций Госдумы РФ 17 февраля, президент России Владимир Путин прокомментировал закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik в Украине.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Виктор Медведчук, Александр Ткаченко, ЗИК, "112 Украина", Newsone.
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