Новые лица? Заблокированные каналы Медведчука создали новый холдинг

Заблокированные телеканалы NewsOne, ZIK и 112 Украина нашли возможность вернуться в эфир украинского телевидения. На их основе создан новый холдинг “Новини”.

Об этом в своем telegram-канале рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Запрещённая "Тройка Медведчука", что называла себя "Медиахолдинг "Новини" натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали. Зарегистрировано эту ОООшку только 18 февраля - буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире. Учредителями нового ООО является 100 человек. В целом. Каждый из них "скинулся" на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставной капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" 100 грн", - отметил чиновник.

По мнению политика, таким образом Виктор Медведчук ищет юридические способы обойти санкции и снова вернуться в информационное пространство.

Напомним, во время встречи с руководителями фракций Госдумы РФ 17 февраля, президент России Владимир Путин прокомментировал закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik в Украине.