Путин впервые прокомментировал закрытие телеканалов Медведчука в Украине

Во время встречи с руководителями Фракции госдумы РФ 17 февраля, президент России Владимир Путин прокомментировал закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik в Украине.

Об этом свидетельствует видеозапись встречи.

"Посмотрите, в Украине взяли - три ведущих канала прихлопнули и все! Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих геополитических целей", - сказал глава Кремля.

Стоит отметить, что в России вообще нет независимых телеканалов.

Первым каналом владеет сразу несколько компаний: Росимущество - 38,9 %, Национальная Медиа Группа - 29 %, ВТБ Капитал - 20 %, ТАСС - 9,1 %, Останкино - 3,0 %.

Россия-1 владеет Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

А телеканалом НТВ владеет Газпром-Медиа Холдинг.

Напомним, что ранее 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака.

При этом, уже 9 февраля, Верховный суд Украины принял решение по трем искам, которые оспаривают указ СНБО по блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne і ZIK, связанной с санкциями против Тараса Козака.