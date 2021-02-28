Телеграм-канал "Темный рыцарь" попал в скандал из-за фотографии "Бигуса в гей-баре"

Анонимный Телеграм-канал "Темный рыцарь" обнародовал пост о том, что якобы журналист "Схем" Денис Бигус играет в бильярд в "гей-баре". Однако, как оказалось позже, фото было сделано в другом заведении, а на фото оказался вовсе не Бигус, а журналист и продюсер проекта "Ранок з Україною" Сергей Еременко.

Об этом он написал в своем профиле в Фейсбуке.

"Вот так, бывает, сходишь с друзьями в пятницу вечером перекинуться партейкой в бильярд, а наутро субботы ты - Денис Бигус, а Wood You Like bar - гей-бар", - написал он.

Сам Бигус тоже отметился в комментариях к записи.

Телеграм-канал "Темный рыцарь" стал популярен в сети из-за публикации утечек из партийной жизни "Слуг народа". Неизвестно кто является его владельцем, но глава фракции Давид Арахамия предположил, что основным автором может быть бывший нардеп "СН" Александр Дубинский, а "гостевым" Максим Бужанский.

Как сообщалось ранее, "Слуга народа" Жан Беленюк обнаружил у себя талант определять переболевших коронавирусом и повеселил сеть.