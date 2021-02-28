Активисты запустили в оккупированный Крым огромный украинский флаг (фото)

28 февраля на админгранице с оккупированным Крымом активисты провели акцию ко Дню сопротивления российской оккупации полуострова.

Как сообщает Крым.Реалии, активисты запустили на полуостров огромный украинский флаг с посланиями жителям Крыма.

Исмаил Рамзанов, один из координаторов акции, рассказал, что до этого флаг был размещен в столичном "Крымском доме", где все желающие могли написать пожелания и обращения к крымчанам, проживающим на полуострове.

"Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма, и за освобождение всех политзаключенных", - сказал Рамзанов.

На флаге оставили свои обращения также руководители Меджлиса Рефат Чубаров и Ильми Умеров, а во вторник флаг принесли в Верховную Раду, чтобы сообщения могли оставить и народные депутаты.

Флаг размером 20х6 метро был сшит волонтером из Краматорска Оксаной Муравлевой.

"Я переселенка из Ясиноватой и для меня это особенное занятие – это боль по утраченному и дому, и работе, и друзьям, и родным. Это уважение родному флагу, родной истории, родному государству. Это уверенность в победу, в будущее, в возвращение украинских земель", - сказала она.

Флаг был запущен в Крым на воздушных шариках с КПВВ Каланчак.

Как сообщалось ранее, в Харькове неподалеку от консульства России появился баннер с изображением Крыма и надписью "краденное".