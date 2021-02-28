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Активисты запустили в оккупированный Крым огромный украинский флаг (фото)

Активисты запустили в оккупированный Крым огромный украинский флаг (фото)
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф Фото: Крым.Реалии

28 февраля на админгранице с оккупированным Крымом активисты провели акцию ко Дню сопротивления российской оккупации полуострова. 

Как сообщает Крым.Реалии, активисты запустили на полуостров огромный украинский флаг с посланиями жителям Крыма. 

Исмаил Рамзанов, один из координаторов акции, рассказал, что до этого флаг был размещен в столичном "Крымском доме", где все желающие могли написать пожелания и обращения к крымчанам, проживающим на полуострове.  

"Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма, и за освобождение всех политзаключенных", - сказал Рамзанов. 

Активисты запустили украинский флаг в Крым

На флаге оставили свои обращения также руководители Меджлиса Рефат Чубаров и Ильми Умеров, а во вторник флаг принесли в Верховную Раду, чтобы сообщения могли оставить и народные депутаты. 

Активисты запустили украинский флаг в Крым

Флаг размером 20х6 метро был сшит волонтером из Краматорска Оксаной Муравлевой. 

"Я переселенка из Ясиноватой и для меня это особенное занятие – это боль по утраченному и дому, и работе, и друзьям, и родным. Это уважение родному флагу, родной истории, родному государству. Это уверенность в победу, в будущее, в возвращение украинских земель", - сказала она. 

Флаг был запущен в Крым на воздушных шариках с КПВВ Каланчак.

Как сообщалось ранее, в Харькове неподалеку от консульства России появился баннер с изображением Крыма и надписью "краденное". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Украина, Крым.
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