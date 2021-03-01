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Посол Эстонии рассказал, сколько времени еще нужно Украине на вступление в ЕС

Посол Эстонии рассказал, сколько времени еще нужно Украине на вступление в ЕС
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф

Украина сможет стать членом Европейского Союза в течение десяти лет при условии, что украинцы будут полноценно и добросовестно внедрять необходимые реформы и поймут, что прежде всего эти преобразования нужны им самим.

Об этом посол Эстонии в Украине Каим Кууск сказал в интервью интернет-изданию "Рубрика".

"Ну, думаю, когда-то Украина станет членом ЕС. Этот процесс будет занимать время. У нас это также заняло время. С того момента, когда мы действительно осознали, что хотим быть в ЕС, мы начали реформироваться. Когда мы поняли, что вводим эти реформы для себя, а не для Брюсселя или Вашингтона, они начали действовать", - сказал он.

Посол предположил, что на это может понадобиться десять лет.

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"На самом деле скажу ー десять лет. Время летит. Я хочу обратиться к украинцам: используйте это время. Реформируйтесь, готовьтесь, и тогда однажды европейские граждане и лидеры стран где-то в Испании, Франции или скандинавских странах спросят своих коллег: "Эй, почему Украина еще не член ЕС?", - сказал Кууск.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

ЕС, Реформы, Условия, Вступление, Сроки, Каим Кууск.
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