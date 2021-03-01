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Стало известно о смерти первого главы МИД со времен независимости Украины: подробности, фото

Стало известно о смерти первого главы МИД со времен независимости Украины: подробности, фото
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф

В понедельник, 1 марта, на 83-м году жизни умер первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко.

Об этом в Twitter сообщил бывший постпред Украины при ЕС Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко!" – написал он.

По его словам все, чего он достиг в дипломатии - благодаря его школе дипломатии.

"Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!" – добавил Елисеев.

Кто такой Анатолий Зленко?

Дипломат, первый Министр иностранных дел Украины  (1990—1994, 2000—2003) Анатолий Зленко родился 2 июня 1938 года в селе Ставище Киевской области. С октября 2003 года он занимал должность советника президента Украины по международным вопросам. С декабря 2003 года являлся представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека. С 2010 года занимал должность декана факультета международных отношений Киевского университета славистики. Знал четыре иностранных языка - английский, испанский, португальский и французский языки.

Как сообщал "Телеграф", недавно стало известно о смерти Андрея Мягкова, звезды фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман". 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Дипломаты, Фото, Смерти, Альманах 2021, Анатолий Зленко.
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