Правосудие в смартфоне: Зеленский анонсировал масштабную судебную реформу (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой инициативе, так называемого суда "суда в смартфоне", которая предполагает возможность осуществления некого перечня судебных операций в онлайн режиме.

Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30: Развитие правосудия".

"Еще один вызов — это устранение злоупотреблений и обеспечения прозрачности суда. Я считаю, что действенным шагом на этом пути могут стать IТ-решения", - рассказал он.

Зеленский провел аналогию с приложением "Дія", которое дает возможность осуществлять широкий перечень госуслуг в онлайн режиме.

"По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "суд в смартфоне", - добавил президент, уточнив, что одним из эффективных шагов в этом направлении является суд присяжных.

Дієвим кроком для усунення зловживань та забезпечення прозорості суду можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо створити «суд у смартфоні». Також серед ефективних інструментів – суд присяжних #Україна30 #правосуддя — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2021

Отметим, форум "Украина 30. Развитие правосудия" проходит в Киеве с 1 по 3 марта.

Как сообщил "Телеграф", "слуга народа" Марьяна Безуглая оконфузилась во время всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", перепутав нарратив с диапазоном.