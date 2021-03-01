"Серый кардинал Одессы" Галантерник впервые показал свое лицо и рассказал, чем владеет

Журнал Forbes смог взять комментарий у мультимиллионера Владимира Галантерника, которого журнал НВ назвал "серым кардиналом Одессы".

Издание спрашивало лишь об активах бизнесмена в сфере недвижимости.

В материале говорится, что Галантерник признал, что в его империю входят знаменитые рынки "Привоз" и "7-й километр", а также ТРЦ City Center и City Center "Котовский". Помимо того в его собственности имеется развлекательный комплекс Аркадия Сити, галерея МАФов на Староосенней площади и бутик-отель De Paris.

В каждом из вышеназванных объектов Галантерник владеет частью в около 50%, остальное принадлежит партнерам, имена которых он называть не стал.

Все активы оформлены на номинальных собственников или офшоры.

Помимо того, издание смогло получить актуальную фотографию бизнесмена.

О биографии Галантерника известно мало, в основном он живет в Лондоне, а в Одессу лишь изредка приезжает. О жизни в Британии в Инстаграм рассказывает его жена Наталья Зинько. Она выпускает одежду под собственным брендом - NATASHA ZINKO.

Как сообщалось ранее, НАПК временно прекратило финансирование партии "Слуга народа".