"Слуга народа" больше не финансируется из бюджета: нашли признаки уголовных нарушений

1 марта во время проверки Национальным агентством по предупреждению коррупции были найдены нарушения в финансовом отчете партии "Слуга народа". При этом еще в 10 политических партиях были найдены нарушения.

Об этом сообщили на сайте НАПК.

Согласно предоставленным данным, админпротоколы будут составлены и отправлены руководителям 11 партий.

При этом агентство также определило нарушения в отчете трех партий:

"Слуга народа";

"Блок Вилкула" Украинская перспектива";

"Конгресс украинских националистов".

Данные материалы дел агентство передаст в Нацполицию.

Таким образом, по указанию главы НАПК Александра Новикова будет временно прекращено финансирование партии "Слуга народа".

Стоит напомнить, что ранее 26 февраля было проведено срочное собрание СНБО для обсуждения темы национальной безопасности.