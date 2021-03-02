Российская актриса после визита в Крым прилетела в Украину: ее оштрафовали и отправили в Беларусь

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники в ходе проверки прибывших выяснили, что гражданка России, актриса театра и кино, находилась в оккупированном Крыму в нарушение установленного порядка въезда-выезда и отправили ее восвояси.

Об этом сообщает во вторник, 2 марта, Государственная пограничная служба Украины.

"Иностранка прилетела в нашу страну рейсом из Минска. При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", - отмечают в погранведомстве.

По словам россиянки, в Украине она планировала принять участие в киносъемках.

"За нарушение украинского законодательства гражданке России пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года, а также привлекли к ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Сейчас она возвращена за пределы Украины обратным рейсом в Беларусь", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины не сообщают имени нарушившей законодательство россиянки, однако как стало известно, речь идет о советской и российской актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ Розе Хайруллиной.