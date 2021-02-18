Путинскому пропагандисту Соловьеву запретили въезд в Латвию

После скандального выпуска шоу на телеканале "Россия 1", где российский пропагандист Владимир Соловьев говоря об российском оппозиционере Алексее Навальном привел в пример Гитлера, ему запретили въезд в Латвию.

Об этом сообщил своем Твиттере министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс.

"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме", - написал он.

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

Стоит напомнить, что ранее набирающая популярность соцсеть Clubhouse забанила аккаунт Соловьева.

Соловьев известен своими одиозными высказываниями. Так, во время последнего обострения конфликта в Карабахе он перепутал кадры из компьютерной игры "Arma" с реальными военными действиями.