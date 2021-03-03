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Какой праздник 3 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 3 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В среду, 3 марта, православная церковь чтит память святителя Льва, Папы Римского (440-461), прославившегося своими сочинениями, миролюбием и действиями, направленными против еретиков.

В 452 году он своим красноречием удержал предводителя гуннов, Аттилу, от разорения Рима, а в 455 году убедил короля вандалов, Гензериха, не проливать кровь невинных людей и не предавать огню Рим. Мощи святителя находятся в Ваткинском соборе в Риме.

Народные традиции и обычаи

В этот день отмечается народный праздник Овсянки (18 февраля по старому стилю - 18 февраля). Этот день посвящен древнему мифологическому персонажу Яриле - языческому славянскому богу солнца, весны, плодородия, буйной силы и тепла. В народе этот праздник получил название Овсянки из-за небольшой птички, которую называют символом начала весны.

В этот день было принято печь пирожки и печенье из овсяной муки. Выпечкой угощали домочадцев, а также раскладывали во дворе, чтобы птицы могли полакомиться.

По поверью, 3 марта можно увидеть вылет бабочек-крапивниц. Если бабочки показались на глаза, то снег скоро сойдет и наступит долгожданное тепло.

В этот период шла серьезная подготовка к посевным работам. Мужики проверяли и чинили инструменты, сохи и телеги.

Народные приметы

Сухой день - к хорошему урожаю.

Если у сосульки в середине нет пустоты, налив хлебов будет богатым и полным.

Сны, увиденные 3 марта, считаются пустыми.

Звезды на небе мерцают и блестят - к холоду.

Редкие звезды - к пурге и вьюге.

Бледная луна - к сильному снегопаду, ясная - к стуже.

Туманный круг вокруг луны - к метели.

Волнистые облака на небе - к оттепели.

Белые облака - к ветру, сизые - к теплу.

Деревья трещат - к сильному морозу.

Дым из печи вниз идет - к снегу, вверх - к морозу.

Дрова трещат - к сильному морозу.

Полноводье - к хорошему сенокосу.

Много снега - к богатому урожаю хлеба.

Густой туман - лето будет ненастным.

Услышать гром - к плодородию.

С этого дня начинает хорошо клевать окунь.

Заяц перебежит дорогу - к неудаче.

Девушка палец иглой уколет - к похвале.

Если человек, идущий домой, споткнется, дома его ждет ссора.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

Что можно делать 3 марта

Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

Какие праздники еще отмечают 3 марта

  • Всемирный день писателя
  • Международный день охраны здоровья уха и слуха
  • Всемирный день дикой природы

Именины празднуют: Василий, Виктор и Лев

Как сообщал "Телеграф", 3 марта в Украине будет солнечно и без осадков.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Приметы, Праздники, Запреты, 3 марта 2021.
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