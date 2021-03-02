Потеплеет до 15 градусов и новое похолодание: синоптик дала прогноз погоды в Украине

В среду и в четверг, 3 и 4 марта, в Украину придет антициклон, который принесет с собой сухую солнечную погоду, без осадков. Правда будет ветрено.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

"Температура воздуха в среду в течение дня +5… +10 градусов, на востоке и северо-востоке +2…+5 градусов. В четверг потеплеет до +6…+13 градусов, в западных областях до +10…+15 градусов", - рассказала синоптик.

Что касается Киева, то в среду, 3 марта будет солнечно, но не все так будет радужно – ветер будет прерывистым.

"Температура воздуха завтра днем предполагается до +6 градусов, 4 марта до +11 градусов", - уточнила Диденко.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погоде в Украине в первые два месяца весны.