"Вы граждан какой страны воспитываете?" Родителей возмутило домашнее задание в украинском учебнике

В украинских учебниках информацию об Антарктиде подают через призму достижений российских полярников. Школьникам демонстрируют историю российской станции "Восток".

Информацию об этом разместили в группе "Громадське об'єднання "БАТЬКИ SOS" в социальной сети facebook.

"Пока я радуюсь достижениям наших ученых, с сыном следим за событиями, которые вселяют надежду, что Украина, как сильная и мощная держава, есть и будет, тем временем в программе 4 класса "Интеллект Украины" задают школьникам разработать вот это .. Нет ни слов , ни комментариев. Минобразования не в курсе, что у нас есть Украинская научно-исследовательская станция им. Вернадского? Кого вы воспитываете? Граждан какой страны?", - пишет пользователь Наталия Сашкина.

Также она прикрепила фото с учебника, где детям рассказывают про Антарктиду на фоне истории про российскую станцию "Восток".

Напомним, 6 февраля Google представил свой новый Doodle который посвящен 25-летию украинской антарктической станции имени Вернадского. Так, 6 февраля 1996, в 18.45 по местному времени, над антарктической станцией, которая получила название "Академик Вернадский", взвился флаг Украины.