Скачать
Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Все еще угрожает нацбезопасности: Байден продлил санкции против России за Крым и Донбасс
Все еще угрожает нацбезопасности: Байден продлил санкции против России за Крым и Донбасс
Уже 241 случай мошенничества с начала года: в Запорожье у старушки выманили все деньги и ценности
Уже 241 случай мошенничества с начала года: в Запорожье у старушки выманили все деньги и ценности
В Кривом Роге операция по спасению кошки с дерева стала шоком для очевидцев: что произошло (видео)
В Кривом Роге операция по спасению кошки с дерева стала шоком для очевидцев: что произошло (видео)
"Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
"Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)

К 8 марта в Украине выпускают марки с обнаженными женщинами: как они выглядят и где их купить

К 8 марта в Украине выпускают марки с обнаженными женщинами: как они выглядят и где их купить
00:21 Сегодня Телеграф

В пятницу, 5 марта, в Киеве состоится гашение первых украинских почтовых марок с обнаженными телами в жанре "ню" из серии "Її величність – жінка" (рус. "Ее величество – женщина").

Об этом в среду, 3 марта, сообщает "Укрпошта".

"Первый выпуск украсят работы Тараса Шевченко "Одалиска" из фондов Национального музея Тараса Шевченко и украинского художника-современника Андрея Чебыкина "Энергия II" из фондов Национального художественного музея Украины", - говорится в сообщении.

Также в "Укрпошті" представили филателистические бюллетени будущих марок.

бюллетень_1

Тираж каждой марки - 130 тыс. экземпляров. К маркам выпустят конверты "Перший день" и карточки для картмаксимумов.

бюллетень_2

"В Укрпочте верят, что новая серия марок не только пополнит коллекции украинских филателистов, став одним из самых любимых изысканно-пикантных экспонатов, но и придаст художественной эстетики почтовым отправлениям. Ведь женская красота, пронесенная сквозь века и изображенная выдающимися художниками, способна очаровать и вдохновить на написание нескольких искренних строк от руки", - прокомментировали в организации выпуск серии марок.

Гендиректор "Укрпошти" Игорь Смилянский также анонсировал гашение марок в стиле "ню".

"Да, мы настолько прозрачная для всех компания, что решили, что пришло время открыть для Вас не только нашу отчетность и душу, но и тело и выпустить первую марку в этом жанре. А кто у нас является мастером и трендсеттером? А вот здесь зрады (рус. Предательства – ред.) нет. В создании этой серии мы использовали работы двух украинских художников - Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина, которые превозносят женскую силу и красоту, дух и свободу", - написал Смилянский на своей странице в Facebook в среду.

Говоря о "зраде", гендиректор "Укрпошти" намекнул на недавний инцидент с планами компании выпустить 23 февраля марку, посвященную Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины .

Тогда этими планами возмутились в Минобороны Украины и высказали категорический протест, обосновав это празднованием Дня защитника Отечества в России, которая является страной-агрессором.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 165

Все по теме:

Тарас Шевченко, Укрпошта, Марки, 8 марта, голые женщины, Андрей Чебыкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
02 Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера
03 "Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
04 Не нашел дома еды и избил сожительницу до смерти: детали и фото с места ЧП под Одессой
05 В Кривом Роге операция по спасению кошки с дерева стала шоком для очевидцев: что произошло (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина все больше отдаляется от России, хотя там к окончательному разрыву не готовы (инфографика)
Украина все больше отдаляется от России, хотя там к окончательному разрыву не готовы (инфографика)
&quot;Курс на войну&quot;: в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
"Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
&quot;Первое время притихнет, но нутро вылезет наружу&quot; - пленница скопинского маньяка о его освобождении (видео)
"Первое время притихнет, но нутро вылезет наружу" - пленница скопинского маньяка о его освобождении (видео)
Какой праздник 4 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь