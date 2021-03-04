К 8 марта в Украине выпускают марки с обнаженными женщинами: как они выглядят и где их купить

В пятницу, 5 марта, в Киеве состоится гашение первых украинских почтовых марок с обнаженными телами в жанре "ню" из серии "Її величність – жінка" (рус. "Ее величество – женщина").

Об этом в среду, 3 марта, сообщает "Укрпошта".

"Первый выпуск украсят работы Тараса Шевченко "Одалиска" из фондов Национального музея Тараса Шевченко и украинского художника-современника Андрея Чебыкина "Энергия II" из фондов Национального художественного музея Украины", - говорится в сообщении.

Также в "Укрпошті" представили филателистические бюллетени будущих марок.

Тираж каждой марки - 130 тыс. экземпляров. К маркам выпустят конверты "Перший день" и карточки для картмаксимумов.

"В Укрпочте верят, что новая серия марок не только пополнит коллекции украинских филателистов, став одним из самых любимых изысканно-пикантных экспонатов, но и придаст художественной эстетики почтовым отправлениям. Ведь женская красота, пронесенная сквозь века и изображенная выдающимися художниками, способна очаровать и вдохновить на написание нескольких искренних строк от руки", - прокомментировали в организации выпуск серии марок.

Гендиректор "Укрпошти" Игорь Смилянский также анонсировал гашение марок в стиле "ню".

"Да, мы настолько прозрачная для всех компания, что решили, что пришло время открыть для Вас не только нашу отчетность и душу, но и тело и выпустить первую марку в этом жанре. А кто у нас является мастером и трендсеттером? А вот здесь зрады (рус. Предательства – ред.) нет. В создании этой серии мы использовали работы двух украинских художников - Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина, которые превозносят женскую силу и красоту, дух и свободу", - написал Смилянский на своей странице в Facebook в среду.

Говоря о "зраде", гендиректор "Укрпошти" намекнул на недавний инцидент с планами компании выпустить 23 февраля марку, посвященную Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины .

Тогда этими планами возмутились в Минобороны Украины и высказали категорический протест, обосновав это празднованием Дня защитника Отечества в России, которая является страной-агрессором.