Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Мендель обрадовалась 13 месту в списке самых успешных женщин Украины: кто занял первые строчки
Мендель обрадовалась 13 месту в списке самых успешных женщин Украины: кто занял первые строчки
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку

Атмосферный фронт принесет холод: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 5 марта

Атмосферный фронт принесет холод: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 5 марта
00:08 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В пятницу, 5 марта в Украину вместе с небольшим похолоданием принесет атмосферный фронт. Поэтому местами стоит ожидать осадков в виде дождя и снега.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу почти по всей территории Украины температура понизится до +2 +6 градусов.

В южных и таких областях как: Днепропетровская, Кировоградская, Донецкая и Черновицкая, - будет сравнительно теплее от +8 до +13 градусов.

В некоторых областях возможны осадки в виде дождя и также мокрого снега.

Тем не менее на юге страны погода будет преимущественно сухой.

погода

Карта погоды в Украине 5 марта - Гидрометцентр.

Киев 5 марта встретит резкими изменениями погоды. В столице пройдет дождь, местами даже мокрый снег, и вместе с этим в городе похолодает до +2 +4 градусов.

При этом, выходные 6 и 7 марта также будут удерживать холодную погоду, хотя и без осадков.

Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился своим прогнозом погоды на март и апрель 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 61

Все по теме:

Украина, Погода, Снег.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не хотел идти в школу: убивший всю семью подросток сделал признание
02 "Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
03 "Власти ДНР" заявили о прекращении перемирия: почему так произошло и к чему готовиться Украине
04 "Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
05 Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Итоги 4 марта: угроза нового локдауна в Украине, отказ от легализации оружия, Дубинский объединяет депутатов
Итоги 4 марта: угроза нового локдауна в Украине, отказ от легализации оружия, Дубинский объединяет депутатов
&quot;Дубина – звучит двояко&quot;: в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
"Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
Какой праздник 5 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь