Атмосферный фронт принесет холод: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 5 марта

В пятницу, 5 марта в Украину вместе с небольшим похолоданием принесет атмосферный фронт. Поэтому местами стоит ожидать осадков в виде дождя и снега.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу почти по всей территории Украины температура понизится до +2 +6 градусов.

В южных и таких областях как: Днепропетровская, Кировоградская, Донецкая и Черновицкая, - будет сравнительно теплее от +8 до +13 градусов.

В некоторых областях возможны осадки в виде дождя и также мокрого снега.

Тем не менее на юге страны погода будет преимущественно сухой.

Карта погоды в Украине 5 марта - Гидрометцентр.

Киев 5 марта встретит резкими изменениями погоды. В столице пройдет дождь, местами даже мокрый снег, и вместе с этим в городе похолодает до +2 +4 градусов.

При этом, выходные 6 и 7 марта также будут удерживать холодную погоду, хотя и без осадков.

Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился своим прогнозом погоды на март и апрель 2021 года.