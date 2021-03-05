Атмосферный фронт принесет холод: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 5 марта

В пятницу, 5 марта в Украину вместе с небольшим похолоданием принесет атмосферный фронт. Поэтому местами стоит ожидать осадков в виде дождя и снега.
Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
Согласно ее прогнозу почти по всей территории Украины температура понизится до +2 +6 градусов.
В южных и таких областях как: Днепропетровская, Кировоградская, Донецкая и Черновицкая, - будет сравнительно теплее от +8 до +13 градусов.
В некоторых областях возможны осадки в виде дождя и также мокрого снега.
Тем не менее на юге страны погода будет преимущественно сухой.
Карта погоды в Украине 5 марта - Гидрометцентр.
Киев 5 марта встретит резкими изменениями погоды. В столице пройдет дождь, местами даже мокрый снег, и вместе с этим в городе похолодает до +2 +4 градусов.
При этом, выходные 6 и 7 марта также будут удерживать холодную погоду, хотя и без осадков.
Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился своим прогнозом погоды на март и апрель 2021 года.