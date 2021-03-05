ВНО по математике могут перенести ради последнего звонка: стало известно, чем это грозит выпускникам

Из-за того, что в Украине планируют провести "последний звонок" 28 мая было предложено перенести проведение ВНО по математике 24 мая. При этом данный перенос может сильно увеличить уровень стресса среди участников ВНО.

Об этом сообщила замруководителя УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Она уверена, что перенос даты тестирования будет сказываться на участниках, которым нужно добираться до пунктов тестирования из сельской местности или небольших городков.

При этом Вакуленко отмечает, что даты проведения ВНО составлялись с учетом многих факторов и были выбраны самые оптимальные.

Стоит напомнить, что в Украине ВНО в 2021 году стартует 21 мая и продлиться до 15 июня.

При этом, 5 марта в стране закрывается прием заявок на участие в тестировании в 2021 году.